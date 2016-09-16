ОБСЕ: последнее нарушение "режима тишины" было зафиксировано вчера после обеда

"Согласно отчетам всех наших 14 офисов, которые находятся в Донецкой и Луганской области, ситуация прошлой ночью была спокойной. Последнее нарушение режима прекращения огня было зафиксировано в 16:50 вчера в районе Ясиноватой и Авдеевки. Из Станицы Луганской до Широшиного - ни одного взрыва, даже ни одного выстрела не было зафиксировано с того момента... Но все же довольно рано говорить, что это будет устойчивый эффект", - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 15 на 16 сентября, боевики 30 раз обстреляли позиции украинских военных.