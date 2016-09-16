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ОБСЄ: останнє порушення "режиму тиші" було зафіксовано вчора після обіду

ОБСЄ: останнє порушення "режиму тиші" було зафіксовано вчора після обіду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Останнє порушення режиму припинення вогню було зафіксовано вчора о 16:50 у районі Ясинуватої-Авдіївки. Про це повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Згідно зі звітами усіх наших 14 офісів, які знаходяться у Донецькій і Луганській області, ситуація минулої ночі була спокійною. Останнє порушення режиму припинення вогню було зафіксовано в 16:50 вчора в районі Ясинуватої і Авдіївки. Зі Станиці Луганської аж до Широшиного - жодного вибуху, навіть жодного пострілу не було зафіксовано з того моменту… Але все таки досить рано казати, що це матиме стійкий ефект", - повідомив А.Хуг.

Як повідомляв УНН, за даними прес-центру штабу АТО, за добу, з 15 на 16 вересня, бойовики 30 разів обстріляли позиції українських військових.

Українські Національні Новини

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