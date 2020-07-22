Объем налогооблагаемого импорта за июнь вырос до более 3,6 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Объем налогооблагаемого импорта в Украине в июне составил 3,64 млрд долларов и вырос на 20% по сравнению с маем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.
"Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, начал расти в июне. Так, за июнь текущего года он достиг 3,64 млрд долларов, что на 20% больше мая (3,03 млрд долларов)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в целом за I полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (21,93 млрд долларов в 2020 году и 25,03 млрд долларов в 2019 году).
Также наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в следующих товарных группах:
▪️ порох и взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички - 70%;
▪️ руды, шлак и зола - 66%;
▪️ летательные и космические аппараты - 61%;
▪️ свинец и изделия из него - 58%;
▪️ нити синтетические или искусственные - 56%.
Однако по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли:
▪️ молоко и молочные продукты; яйца птицы; натуральный мед - 120%;
▪️ трикотажные полотна - 112%;
▪️ овощи и некоторые съедобные корнеплоды и бульба - 62%;
▪️ готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия - 35%;
▪️ готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков - 33%.
Кроме того, поступления платежей от импорта, собранных таможней в июне текущего года, также вышли на докарантинный уровень.
"В июне они выросли до 1,03 млрд долларов, после предыдущего падения до 0,84 млрд долларов и 0,87 млрд долларов в апреле и мае соответственно", - отмечается в сообщении.
Напомним, Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%.