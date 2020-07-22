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Актуальне
Обсяг оподаткованого імпорту за червень зріс до понад 3,6 млрд доларів

Обсяг оподаткованого імпорту за червень зріс до понад 3,6 млрд доларів

Київ • УНН

 • 14186 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Обсяг оподаткованого імпорту в Україні у червні склав 3,64 млрд доларів і зріс на 20% у порівнянні з травнем. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

"Обсяг оподаткованого імпорту, після падіння протягом квітня-травня, почав зростати у червні. Так, за червень поточного року він сягнув 3,64 млрд доларів, що на 20% більше від травня (3,03 млрд доларів)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загалом за І півріччя поточного року обсяг оподаткованого імпорту на 12% менший у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (21,93 млрд доларів у 2020 році і 25,03 млрд доларів у 2019 році).

Також найбільше падіння оподаткованого імпорту відбулось у наступних товарних групах:

▪️ порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; сірники - 70%;
▪️ руди, шлак і зола - 66%;
▪️ літальні та космічні апарати - 61%;
▪️ свинець і вироби з нього - 58%;
▪️ нитки синтетичні або штучні - 56%.

Проте по окремих групах товарів обсяги оподаткованого імпорту значно зросли:
▪️ молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед - 120%;
▪️ трикотажні полотна - 112%;
▪️ овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби - 62%;
▪️ готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби - 35%;
▪️ готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків - 33%.

Окрім того, надходження платежів від імпорту, зібраних митницею у червні поточного року, також вийшли на докарантинний рівень.

"У червні вони зросли до 1,03 млрд доларів, після попереднього падіння до 0,84 млрд доларів і 0,87 млрд доларів у квітні та травні відповідно", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Україна за півроку скоротила імпорт товарів на 12%.

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