В пятницу, 12 июля, по инициативе рф, состоялся телефонный разговор между министрами обороны России и США. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление минобороны рф.

Детали

По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина - говорится в заявлении рф.

Отмечается, что стороны обсуждали вопросы предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации.

Дополнение

Разговор Ллойда Остина с российским министром подтвердила и пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, разговор Остина и Белоусова состоялся по итогам саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля.

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Министр Остин подчеркнул необходимость поддержания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины - объяснила пресс-секретарь Минобороны США.

Следует заметить, что это второй разговор министров обороны США и России за этот год, предыдущий состоялся 25 июня.

До того последний разговор между руководителями оборонных ведомств США и России состоялся в марте 2023 года.

Напомним

В Белом доме заявили с 2026 года Соединенные Штаты начнут размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, в частности гиперзвуковое оружие.