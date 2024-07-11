россия уже работает над контрмерами в ответ на решение разместить США в Германии дальнобойное оружие. Об этом пишет заявил заместитель главы МИДа рф Сергей Рябков, передают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Американо-германское заявление о намерении в скорой перспективе начать развертывание американских РСМД (ракеты средней и малой дальности - ред.) наземного базирования в Европе - факт печальный ввиду его деструктивности для региональной безопасности и стратегической стабильности, но вполне ожидаемый. Необходимая работа по подготовке компенсирующих контрмер российскими профильными известна и ведется на системной основе - заявил рябков.

По его словам, москва неоднократно предупреждала, что действия США по созданию для рф дополнительных ракетных угроз не останутся без должной реакции.

Он подчеркнул, что россия объявит о своей реакции, когда соответствующее решение будет принято.

Напомним

Накануне стало известно, что с 2026 года Соединенные Штаты начнут размещать на немецкой территории дальнобойные ударные системы, в частности гиперзвуковое оружие.