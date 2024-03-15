Обсудили срочные и долгосрочные потребности украинской армии: Умеров встретился с вице-президентом Института мира США

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с вице-президентом Института мира США, бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

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Министр проинформировал Уильяма Тейлора о текущей ситуации на поле боя с российским агрессором.

"Стороны подробно обсудили срочные и долгосрочные потребности украинской армии и пути, которыми США могут помочь их удовлетворить", - говорится в сообщении.

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