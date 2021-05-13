Избрание меры пресечения Медведчуку: судья удалился в совещательную комнату
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый, который рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку, удалился в совещательную комнату, передает корреспондент УНН.
Детали
Так, судья Вячеслав Пидпалый удалился в совещательную комнату.
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Печерский районный суд Киева сегодня начал избрание меры пресечения народному депутату Украины Виктору Медведчуку.
Прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога - более чем 300 млн грн. Обвинение просит арестовать нардепа до 10 июля.
Что было раньше
Медведчук 12 мая был в Офисе Генпрокурора для участия в следственных действиях, где ему вручили подозрение.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Тарас Козак сегодня сейчас находится на территории Российской Федерации, Виктор Медведчук находится в Украине.
По словам Баканова, подозрение Медведчуку направили по его месту жительства и в Верховную Раду.
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Напомним, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука, его жены и других лиц.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.
Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции.
Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новини", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал. Под санкции попали: "Нові коммунікації" - ZIK, "НОВИНИ 24 ГОДИНИ" - "ПАРТНЕР ТВ", "ЛІДЕР ТВ", "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", "ТВ ВИБІР" - 112 канал, "НОВИЙ ФОРМАТ ТВ" - основатель Тарас Козак, "Аріадна ТВ" - владелец Тарас Козак.