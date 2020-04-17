Оборудка на 300 млн грн: СБУ разоблачила топ-менеджмент телекоммуникационной компании
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на том, что ее руководство в течение 2014-2019 годов нанесло ущерб государственному авиапредприятию в размере 300 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на нанесении убытков одному из госпредприятий авиационной отрасли на более 300 млн гривен", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и осуществил отчуждение телекоммуникационного оборудования, приобретенного в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия. Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела. Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные оборудки.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, полиция разоблачила мошенников, которые на территории Киева, Одессы и Николаева присвоили более 30 млн гривен за несанкционированный доступ к автоматизированной системе бронирования и покупки авиабилетов.