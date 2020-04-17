Оборудка на 300 млн грн: СБУ разоблачила топ-менеджмент телекоммуникационной компании

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 25144 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 35086 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 52026 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 53996 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 75836 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72833 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100963 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105299 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130195 просмотра

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Оборудка на 300 млн грн: СБУ разоблачила топ-менеджмент телекоммуникационной компании

Оборудка на 300 млн грн: СБУ разоблачила топ-менеджмент телекоммуникационной компании

Киев  •  УНН

 • 11631 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на том, что ее руководство в течение 2014-2019 годов нанесло ущерб государственному авиапредприятию в размере 300 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент коммерческой телекоммуникационной компании на нанесении убытков одному из госпредприятий авиационной отрасли на более 300 млн гривен", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2014-2019 годов топ-менеджмент компании поставщика телекомуслуг незаконно оформил в собственность и осуществил отчуждение телекоммуникационного оборудования, приобретенного в рамках договора за счет средств государственного авиационного предприятия. Оператор также оказывал госпредприятию услуги по передаче данных сетями проводной связи по значительно завышенным ценам и объемам якобы потребленного трафика.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели следственные действия в офисах фигурантов дела. Во время обысков изъята документация и электронные носители с информацией о проведении финансово-хозяйственных операций, а также печати иностранной и отечественной компаний, через которые, возможно, осуществлялись незаконные оборудки.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, полиция разоблачила мошенников, которые на территории Киева, Одессы и Николаева присвоили более 30 млн гривен за несанкционированный доступ к автоматизированной системе бронирования и покупки авиабилетов.

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