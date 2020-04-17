Оборудка на 300 млн грн: СБУ викрила топ-менеджмент телекомунікаційної компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила топ-менеджмент комерційної телекомунікаційної компанії на тому що, її керівництво протягом 2014-2019 років нанесло збитків державному авіапідприємству у розмірі 300 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України викрила топ-менеджмент комерційної телекомунікаційної компанії на нанесенні збитків одному із держпідприємств авіаційної галузі на понад 300 мільйонів гривень”, — сказано у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2014-2019 років топ-менеджмент компанії постачальника телекомпослуг незаконно оформив у власність та відчужив телекомунікаційне обладнання, придбане у межах договору за рахунок коштів державного авіаційного підприємства. Оператор також надавав держпідприємству послуги з передавання даних мережами проводового зв’язку за значно завищеними цінами та обсягами нібито спожитого трафіку.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці провели слідчі дії в офісах фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію та електронні носії з інформацією про проведення фінансово-господарських операцій, а також печатки іноземної та вітчизняної компаній, через які, можливо, здійснювалися незаконні оборудки.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, поліція викрила шахраїв, які на території Києва, Одеси та Миколаєва привласнили понад 30 мільйонів гривень через несанкціонований доступ до автоматизованої системи бронювання та купівлі авіаквитків.