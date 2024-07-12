"Обложили данью" региональные таможни: в Гостаможне заявили об увольнении двух должностных лиц

В Гостаможне заявили об увольнении двух должностных лиц, которых на этой неделе задержали правоохранители за совершение коррупционных правонарушений, передает УНН.

"Сегодня приказом Гостаможслужбы уволены директор Департамента ведомственной безопасности и контроля и его заместитель, которых на этой неделе задержали сотрудники правоохранительных органов за совершение коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Гостаможне отметили, что о результатах проверок, которые сейчас продолжаются в службе и ее территориальных органах, сообщат позже.

Напомним

9 июля Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему в Центральном аппарате Государственной таможенной службы.

В результате комплексных мероприятий в Киеве задержаны директор Департамента ведомственной безопасности и контроля Гостаможслужбы и его заместитель.

По данным следствия, чиновники систематически требовали неправомерную выгоду с руководителей региональных таможен.