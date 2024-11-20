Обломки российских дронов упали на жилой дом в Киеве: что известно

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков от российских дронов. В результате атаки рф загорелась квартира многоэтажки, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.

Вследствие атаки беспилотников вооруженных сил россии по Киеву произошло падение обломков в Днепровском районе города. Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома - говорится в сообщении.

Относительно пострадавших информация уточняется.

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