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Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций
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Украина против Албании: все, что надо знать о решающем матче Лиги наций

Рада приняла госбюджет-2025: основные показатели
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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

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«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
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"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки российских дронов упали на жилой дом в Киеве: что известно

Обломки российских дронов упали на жилой дом в Киеве: что известно

Киев  •  УНН

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В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков от российских дронов на многоэтажку. В результате атаки произошло возгорание в квартире, информация о пострадавших уточняется.

В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков от российских дронов. В результате атаки рф загорелась квартира многоэтажки, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.

Вследствие атаки беспилотников вооруженных сил россии по Киеву произошло падение обломков в Днепровском районе города. Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома

- говорится в сообщении.

Относительно пострадавших информация уточняется.

Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"20 нояб. 2024, 06:46 • 1685 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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