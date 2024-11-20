Обломки российских дронов упали на жилой дом в Киеве: что известно
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков от российских дронов на многоэтажку. В результате атаки произошло возгорание в квартире, информация о пострадавших уточняется.
В Днепровском районе Киева зафиксировано падение обломков от российских дронов. В результате атаки рф загорелась квартира многоэтажки, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.
Вследствие атаки беспилотников вооруженных сил россии по Киеву произошло падение обломков в Днепровском районе города. Произошло возгорание в квартире многоэтажного жилого дома
Относительно пострадавших информация уточняется.
Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"20 нояб. 2024, 06:46 • 1685 просмотров