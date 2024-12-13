Обломки обнаружены в селе в Ивано-Франковской области после атаки рф - Марцинкив

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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
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Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
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На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины
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Без лендлиза в оборонном бюджете США: эксперт объяснил, что это означает для Украины

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Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта
 • 127678 просмотра

Минагро ожидает рекордные 24,5 млрд долларов выручки от агроэкспорта

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Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
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Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

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Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
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Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

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Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
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Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

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Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
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Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

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Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
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Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
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В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обломки обнаружены в селе в Ивано-Франковской области после атаки рф - Марцинкив

Обломки обнаружены в селе в Ивано-Франковской области после атаки рф - Марцинкив

Киев  •  УНН

 • 9549 просмотра

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В одном из сел Ивано-Франковской области зафиксированы обломки от ракетной атаки РФ. По сообщению мэра Руслана Марцинкива, пострадавших в результате инцидента нет.

В Ивано-Франковской области на фоне ракетной атаки рф зафиксированы обломки в одном из сел, пострадавших нет, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет УНН.

Детали

«Работало ПВО! Есть обломки в одном селе громады. Пострадавших нет!» - написал Марцинкив.

Враг атакует Ивано-Франковскую область - ОВА13 дек. 2024, 07:17 • 10739 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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