Обломки обнаружены в селе в Ивано-Франковской области после атаки рф - Марцинкив

В Ивано-Франковской области на фоне ракетной атаки рф зафиксированы обломки в одном из сел, пострадавших нет, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет УНН.

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«Работало ПВО! Есть обломки в одном селе громады. Пострадавших нет!» - написал Марцинкив.

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