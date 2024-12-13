Обломки обнаружены в селе в Ивано-Франковской области после атаки рф - Марцинкив
Киев • УНН
В одном из сел Ивано-Франковской области зафиксированы обломки от ракетной атаки РФ. По сообщению мэра Руслана Марцинкива, пострадавших в результате инцидента нет.
В Ивано-Франковской области на фоне ракетной атаки рф зафиксированы обломки в одном из сел, пострадавших нет, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет УНН.
Детали
«Работало ПВО! Есть обломки в одном селе громады. Пострадавших нет!» - написал Марцинкив.
Враг атакует Ивано-Франковскую область - ОВА13 дек. 2024, 07:17 • 10739 просмотров