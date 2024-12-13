Враг атакует Ивано-Франковскую область - ОВА
Киев • УНН
Глава Ивано-Франковской ОВА предупредила о вражеских атаках и призвала жителей находиться в укрытиях. Местные источники подтверждают информацию о взрывах в регионе.
Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук предупредила о вражеской атаке, пишет УНН.
Детали
"Враг продолжает атаковать область! Находитесь в укрытиях!" - предупредила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Местные телеграм-каналы сообщали о новых взрывах в регионе.
Атака рф "Кинжалами" продолжается: ВС ВСУ предупредили западные области13 дек. 2024, 07:11 • 10140 просмотров