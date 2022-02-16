NYT: США временно переместили резидентуру ЦРУ из Киева из-за угрозы российского вторжения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Соединенные Штаты временно переместили резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с Киева во вторник на следующий день после того, как Госдепартамент объявил, что его дипломатический корпус переедет во Львов из-за наращивания военного присутствия России вблизи Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, проинформированные о переезде, пишет УНН.
Детали
Как отметили, перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может усложнить сбор информации о русской деятельности внутри Украины.
По данным издания, США в последнее время работали над сбором разведывательных данных в отношении различных российских "заговоров с целью подорвать или заменить украинское правительство".
В субботу Госдепартамент заявил, что он переведет большую часть своего дипломатического персонала в Киеве во Львов, но не всех, указав, что посольство будет продолжать работать. Представитель департамента Нед Прайс на брифинге 14 февраля отказался сообщить, сколько человек осталось в Киеве.
На фоне опасений российского вторжения Соединенные Штаты настойчиво призывали своих граждан, некоторым сотрудникам и их семьям покинуть Украину.
Среди тех, кто уже переехал во Львов, по словам Прайса, поверенный в делах США Кристина Квиен.
"Мы, конечно, намерены вернуться в посольство в Киеве, как только это будет безопасно для нас", - сказал он.
Что было раньше
В понедельник Соединенные Штаты приняли решение закрыть посольство США в Киеве и "временно передислоцировать" небольшое количество дипломатических сотрудников, которые остались, во Львов "в связи с резким ускорением наращивания российских войск".
Ранее такое же решение принял ряд западных правительств.