NYT: США временно переместили резидентуру ЦРУ из Киева из-за угрозы российского вторжения

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Соединенные Штаты временно переместили резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с Киева во вторник на следующий день после того, как Госдепартамент объявил, что его дипломатический корпус переедет во Львов из-за наращивания военного присутствия России вблизи Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, проинформированные о переезде, пишет УНН.