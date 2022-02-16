NYT: США временно переместили резидентуру ЦРУ из Киева из-за угрозы российского вторжения

ukru
15 марта, 19:03 • 101057 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130725 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116930 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111018 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101193 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98282 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85692 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118971 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125132 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126971 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 43894 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 36017 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 21167 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 23808 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 40512 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118971 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 119245 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257532 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287003 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223454 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103277 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125132 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110118 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127487 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129609 просмотра
Актуальное
NYT: США временно переместили резидентуру ЦРУ из Киева из-за угрозы российского вторжения

NYT: США временно переместили резидентуру ЦРУ из Киева из-за угрозы российского вторжения

Киев • УНН

 • 17140 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Соединенные Штаты временно переместили резидентуру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) с Киева во вторник на следующий день после того, как Госдепартамент объявил, что его дипломатический корпус переедет во Львов из-за наращивания военного присутствия России вблизи Украины. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, проинформированные о переезде, пишет УНН.

Детали

Как отметили, перемещение сотрудников ЦРУ из Киева может усложнить сбор информации о русской деятельности внутри Украины.

По данным издания, США в последнее время работали над сбором разведывательных данных в отношении различных российских "заговоров с целью подорвать или заменить украинское правительство".

В субботу Госдепартамент заявил, что он переведет большую часть своего дипломатического персонала в Киеве во Львов, но не всех, указав, что посольство будет продолжать работать. Представитель департамента Нед Прайс на брифинге 14 февраля отказался сообщить, сколько человек осталось в Киеве.

На фоне опасений российского вторжения Соединенные Штаты настойчиво призывали своих граждан, некоторым сотрудникам и их семьям покинуть Украину.

Среди тех, кто уже переехал во Львов, по словам Прайса, поверенный в делах США Кристина Квиен.

"Мы, конечно, намерены вернуться в посольство в Киеве, как только это будет безопасно для нас", - сказал он.

Что было раньше

В понедельник Соединенные Штаты приняли решение закрыть посольство США в Киеве и "временно передислоцировать" небольшое количество дипломатических сотрудников, которые остались, во Львов "в связи с резким ускорением наращивания российских войск".

Ранее такое же решение принял ряд западных правительств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы