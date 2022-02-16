NYT: США тимчасово перемістили резидентуру ЦРУ з Києва через загрозу російського вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сполучені Штати тимчасово перемістили резидентуру Центрального розвідувального управління (ЦРУ) з Києва у вівторок наступного дня після того, як Держдепартамент оголосив, що його дипломатичний корпус переїде до Львова через нарощування військової присутності Росії поблизу України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела, проінформовані про переїзд, пише УНН.
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Як зазначили, переміщення співробітників ЦРУ з Києва може ускладнити збирання інформації про російську діяльність усередині України.
За даними видання, США останнім часом працювали над збиранням розвідувальних даних щодо різних російських "змов з метою підірвати або замінити український уряд".
У суботу Держдепартамент заявив, що він переведе більшу частину свого дипломатичного персоналу у Києві до Львова, але не всіх, вказавши, що посольство продовжуватиме працювати. Представник департаменту Нед Прайс на брифінгу 14 лютого відмовився повідомити, скільки людей залишилося в Києві.
На тлі побоювань російського вторгнення Сполучені Штати наполегливо закликали своїх громадян, деяким співробітникам та їхнім сім'ям покинути Україну.
Серед тих, хто вже переїхав до Львова, за словами Прайса, повірений у справах США Крістіна Квієн.
"Ми, звичайно, маємо намір повернутися до посольства в Києві, щойно це буде безпечно для нас", - сказав він.
Що було раніше
У понеділок Сполучені Штати ухвалили рішення закрити посольство США в Києві і "тимчасово передислокувати" невелику кількість дипломатичних співробітників, які залишилися, до Львова "у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ".
Раніше таке саме рішення ухвалила низка західних урядів.