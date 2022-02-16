NYT: США тимчасово перемістили резидентуру ЦРУ з Києва через загрозу російського вторгнення

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сполучені Штати тимчасово перемістили резидентуру Центрального розвідувального управління (ЦРУ) з Києва у вівторок наступного дня після того, як Держдепартамент оголосив, що його дипломатичний корпус переїде до Львова через нарощування військової присутності Росії поблизу України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела, проінформовані про переїзд, пише УНН.