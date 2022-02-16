NYT: США тимчасово перемістили резидентуру ЦРУ з Києва через загрозу російського вторгнення

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 50787 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 80513 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 91410 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 119427 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 127086 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 112190 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 131670 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167168 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179044 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215490 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 195686 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 265111 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 67830 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 39981 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 61700 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 265111 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 195686 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 298305 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 417381 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 669037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 13755 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 61700 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 100740 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 138125 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 162889 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

NYT: США тимчасово перемістили резидентуру ЦРУ з Києва через загрозу російського вторгнення

NYT: США тимчасово перемістили резидентуру ЦРУ з Києва через загрозу російського вторгнення

Київ • УНН

 • 17141 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Сполучені Штати тимчасово перемістили резидентуру Центрального розвідувального управління (ЦРУ) з Києва у вівторок наступного дня після того, як Держдепартамент оголосив, що його дипломатичний корпус переїде до Львова через нарощування військової присутності Росії поблизу України. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела, проінформовані про переїзд, пише УНН.

Деталі

Як зазначили, переміщення співробітників ЦРУ з Києва може ускладнити збирання інформації про російську діяльність усередині України.

За даними видання, США останнім часом працювали над збиранням розвідувальних даних щодо різних російських "змов з метою підірвати або замінити український уряд".

У суботу Держдепартамент заявив, що він переведе більшу частину свого дипломатичного персоналу у Києві до Львова, але не всіх, вказавши, що посольство продовжуватиме працювати. Представник департаменту Нед Прайс на брифінгу 14 лютого відмовився повідомити, скільки людей залишилося в Києві.

На тлі побоювань російського вторгнення Сполучені Штати наполегливо закликали своїх громадян, деяким співробітникам та їхнім сім'ям покинути Україну.

Серед тих, хто вже переїхав до Львова, за словами Прайса, повірений у справах США Крістіна Квієн.

"Ми, звичайно, маємо намір повернутися до посольства в Києві, щойно це буде безпечно для нас", - сказав він.

Що було раніше

У понеділок Сполучені Штати ухвалили рішення закрити посольство США в Києві і "тимчасово передислокувати" невелику кількість дипломатичних співробітників, які залишилися, до Львова "у зв'язку з різким прискоренням нарощування російських військ".

Раніше таке саме рішення ухвалила низка західних урядів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,036.60
Золото
$3,159.45
Tesla
$268.93
Brent
$74.04
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.01
Ethereum
$1,871.83