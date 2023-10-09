NYT: у израильской разведки не было конкретных предупреждений о том, что ХАМАС готовит сложную атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Официальные лица США и Израиля заявили, что ни у одной из израильских разведывательных служб не было конкретных предупреждений о том, что ХАМАС готовит сложную атаку. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
По словам представителя сферы израильской обороны и американских чиновников, "ни у одной из израильских спецслужб не было конкретного предупреждения о том, что ХАМАС готовит сложную атаку, требующую скоординированных наземных, воздушных и морских ударов".
Как указано, хотя нападение также удивило многие западные спецслужбы, они не отслеживают деятельность ХАМАС так внимательно, как Израиль или Египет.
Официальные лица США заявили, что "ХАМАС достиг полной тактической неожиданности, что отражено в количестве погибших не менее 700 израильтян".
Эксперты также подчеркивают, что еще многое предстоит узнать о том, что именно знала израильская разведка и какие предупреждающие знаки были упущены.
«Хотя в целом это провал разведки, как и каким образом, еще предстоит выяснить», - сказал Льюис Смарт, ведущий аналитик с Ближнего Востока в разведывательной фирме Janes.
Дополнение
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 9 октября в ВС Израиля указали, что военные восстановили контроль над всеми городами у границы с Газой.