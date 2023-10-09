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NYT: ізраїльська розвідка не мала конкретних попереджень, що ХАМАС готує складну атаку

NYT: ізраїльська розвідка не мала конкретних попереджень, що ХАМАС готує складну атаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Американські та ізраїльські чиновники заявили, що жодна з ізраїльських розвідувальних служб не мала конкретних попереджень про те, що ХАМАС готує складну атаку. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

За словами представника сфери ізраїльської оборони та американських чиновників, "жодна із ізраїльських спецслужб не мала конкретного попередження про те, що ХАМАС готує складну атаку, яка потребує скоординованих наземних, повітряних і морських ударів".

Як вказано, хоча напад також здивував багато західних спецслужб, вони не відстежують діяльність ХАМАС так уважно, як це роблять Ізраїль чи Єгипет.

Американські офіційні особи заявили, що "ХАМАС досяг повної тактичної несподіванки, що відображено в кількості загиблих щонайменше 700 ізраїльтян". 

Експерти також наголошують, що ще багато чого потрібно дізнатися про те, що саме знала ізраїльська розвідка, і які попереджувальні знаки були упущені.

«Хоча загалом це провал розвідки, як і яким чином, ще належить з'ясувати», - сказав Льюїс Смарт, провідний аналітик з Близького Сходу в розвідувальній фірмі Janes.

Доповнення

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 9 жовтня у ЗС Ізраїлю вказали, що військові відновили контроль над усіма містами біля кордону з Газою.

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