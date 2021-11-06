NYT: ФБР провело обыски по делу о публикации дневника дочери Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели санкционированные судом обыски в Нью-Йорке и округе Вестчестер штата Нью-Йорк по делу об украденом в октябре 2020 года дневник дочери нынешнего президента США Джо Байдена — Эшли. Об этом в субботу сообщает газета The New York Times, передает УНН.
Детали
Расследование проводилось в домах бывших и действующих сотрудников группы Project Veritas, которая якобы причастны к публикации части записей Эшли Байден на одном из ресурсов правого толка за полторы недели до президентских выборов 2020 года. Согласно источникам газеты, дело ведут ФБР и федеральные прокуроры в Манхэттене.
О содержании записей речь не идет. В октябре 2020 года представитель семьи Байдена сообщил правоохранительным органам о том, что в ходе кражи пропало несколько вещей Эшли.
Дополнение
Project Veritas утверждает, что не публиковала дневник, он попал к ней через некоторых информаторов. Лидер организации Джеймс О’киф рассказал, что они получили повестку в суд и подтвердил, что Project Veritas ранее обсуждала дневник со своими источниками. По мнению О’Кифа, сотрудники группы находятся в поле зрения правоохранительных органов “за предполагаемое преступление, которое заключается в том, что они выполняют свою работу законно и честно”.
Напомним
45-й президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 октября, подал иск в окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и против Национального архива, чтобы не допустить обнародования документов периода его президентства.