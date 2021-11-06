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NYT: ФБР провело обшуки у справі про публікацію щоденника дочки Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) провели санкціоновані судом обшуки в Нью-Йорку та окрузі Вестчестер штату Нью-Йорк у справі про вкрадений у жовтні 2020 року щоденник дочки нинішнього президента США Джо Байдена — Ешлі. Про це у суботу повідомляє газета The New York Times, передає УНН.

NYT: ФБР провело обшуки у справі про публікацію щоденника дочки Байдена

Деталі

Розслідування проводилося в будинках колишніх та чинних працівників групи Project Veritas, яка нібито причетні до публікації частини записів Ешлі Байден на одному з ресурсів правого спрямування за півтора тижні до президентських виборів 2020 року. Згідно з джерелами газети, справу ведуть ФБР та федеральні прокурори в Манхеттені.

Про зміст записів не йдеться. У жовтні 2020 року представник сім’ї Байдена повідомив правоохоронним органам про те, що в ході крадіжки пропало кілька речей Ешлі.

Доповнення

Project Veritas стверджує, що не публікувала щоденник, він потрапив до неї через деяких інформаторів. Лідер організації Джеймс О’Кіф розповів, що група отримала повістку до суду і підтвердив, що Project Veritas раніше обговорювала щоденник зі своїми джерелами. На думку О’Кіфа, співробітники групи перебувають у полі зору правоохоронних органів “за передбачуваний злочин, який полягає в тому, що вони виконують свою роботу законно та чесно”.

Нагадаємо

45-й президент США Дональд Трамп у понеділок, 18 жовтня, подав позов до окружного суду округу Колумбія проти спеціального комітету Палати представників, який розслідує штурм Капітолія 6 січня, та проти Національного архіву, щоб не допустити оприлюднення документів періоду його президентства.

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