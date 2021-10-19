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Трамп подав до суду на комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолія

Трамп подав до суду на комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолія

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Експрезидент США Дональд Трамп у понеділок, 18 жовтня, подав позов до окружного суду округу Колумбія проти спеціального комітету Палати представників, який розслідує штурм Капітолія 6 січня, та проти Національного архіву, щоб не допустити оприлюднення документів періоду його президентства. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Повідомляють, що позов Трампа — це спроба заблокувати роботу комітету Палати представників, який розслідує його дії до та під час штурму Капітолія.

Зараз Трамп виступає проти оприлюднення приблизно 40 документів.

Зокрема, у позові йдеться про те, що запит Палати представників на отримання документів “безпрецедентний за розмахом і масштабом та не пов’язаний з жодною законною метою”.

Окрім того, у позові зазначили, що відмова президента Джо Байдена захистити деякі документи була “політичним прийомом, спрямованим на догоду його партійних союзників”.

За словами офіційного представника Білого дому Майка Гвіна, дії колишнього президента загрожують демократії.

Якщо суд не втрутиться, згідно з позовом Трампа, Національний архів 12 листопада передасть документи Конгресу.

Нагадаємо

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.

Трамп виступив біля Білого дому перед учасниками багатотисячної маніфестації в його підтримку і заявив, що не визнає поразки на виборах. Після завершення акції багато учасників попрямували до будівлі Конгресу.

Під час сутичок у Капітолії кілька правоохоронців дістали поранення, приблизно 50 демонстрантів було затримано. Щонайменше чотири учасники протестів загинули, зокрема жінка, в яку стріляла поліція.

Щонайменше 535 американцям було висунуто обвинувачення у штурмі Капітолія.

Байден назвав захоплення урядових будівель у Вашингтоні заколотом.

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