Трамп подал в суд на комитет Конгресса, который расследует штурм Капитолия

КИЕВ. 19 октября. УНН. Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 октября, подал иск в окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и против Национального архива, чтобы не допустить обнародования документов периода его президентства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.