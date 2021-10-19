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Трамп подал в суд на комитет Конгресса, который расследует штурм Капитолия

Трамп подал в суд на комитет Конгресса, который расследует штурм Капитолия

Киев  •  УНН

 • 16366 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Экс-президент США Дональд Трамп в понедельник, 18 октября, подал иск в окружной суд округа Колумбия против специального комитета Палаты представителей, который расследует штурм Капитолия 6 января, и против Национального архива, чтобы не допустить обнародования документов периода его президентства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Сообщается, что иск Трампа — это попытка заблокировать работу комитета Палаты представителей, который расследует его действия до и во время штурма Капитолия.

Сейчас Трамп выступает против обнародования примерно 40 документов.

В частности, в иске говорится, что запрос Палаты представителей на получение документов “беспрецедентный по размаху и масштабу и не связан ни с одной законной целью”.

Кроме того, в иске отметили, что отказ президента Джо Байдена защитить некоторые документы был “политическим приемом, направленным в угоду его партийных союзников”.

По словам официального представителя Белого дома Майка Гвина, действия бывшего президента угрожают демократии.

Если суд не вмешается, согласно иску Трампа, Национальный архив 12 ноября передаст документы Конгрессу.

Напомним

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Трамп выступил у Белого дома перед участниками многотысячной манифестации в его поддержку и заявил, что не признает поражения на выборах. После завершения акции многие участники направились к зданию Конгресса.

Во время столкновений в Капитолии несколько правоохранителей получили ранения, около 50 демонстрантов были задержаны. По меньшей мере четыре участника протестов погибли, в том числе женщина, в которую стреляла полиция.

По меньшей мере 535 американцам были выдвинуты обвинения в штурме Капитолия.

Байден назвал захват правительственных зданий в Вашингтоне заколотом.

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