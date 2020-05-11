NYT: адвокатская фирма с США заплатила 11 млн долл., чтобы избежать иска Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко и ее адвокату, чтобы избежать иска по обвинению в содействии политическому преследованию. Речь идет об 11 млн долларов или больше. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.
"Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 млн долларов или больше, чтобы избежать судебного иска бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая обвиняла фирму в содействии политическому преследованию", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что урегулирование, о котором ранее не сообщалось, связано с представительством фирмы, начиная с 2012 года, правительства Виктора Януковича, тогдашнего президента Украины.
"Работа Skadden в Украине, что привело к федеральным расследованиям и резким штрафам, была сосредоточена на отчете, которым союзники Януковича пытались оправдать поведение своего правительства с Тимошенко, ведущей соперницей Януковича. Она была заключена с 2011 года за злоупотребление служебным положением, что международное сообщество широко осуждало как политически мотивированное", - указано в сообщении.
Отмечается, что, по словам людей, знакомых с урегулированием, Скадден заплатил 11 млн долларов или больше для урегулирования дела до подачи иска. "Средства за урегулированием, похоже, были переданы через Рейда Коллинза Тимошенко и господину Власенко", - пишет издание.
Также указано, что адвокат Сергей Власенко характеризовал деньги как "иностранный доход". Юлия Тимошенко охарактеризовала его в представлении в этом месяце в качестве "компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., которая была получена в США".
Напомним, 4 мая стало известно, что Юлия Тимошенко разбогатела на почти 150 млн грн.
Также напомним, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В тот же день ее выпустили на свободу.