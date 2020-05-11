NYT: адвокатська фірма з США заплатила 11 млн дол., щоб уникнути позову Тимошенко

“Нью-йоркська юридична фірма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 мільйонів доларів або більше, щоб уникнути судового позову колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка звинувачувала фірму у сприянні політичному переслідуванню”, - повідомили в ЗМІ.

Зазначається, що урегулювання, про яке раніше не повідомлялося, пов’язане з представництвом фірми, починаючи з 2012 року, уряду Віктора Януковича, тодішнього президента України.

“Робота Skadden в Україні, що призвела до федеральних розслідувань і різких штрафів, була зосереджена на звіті, яким союзники пана Януковича намагалися виправдати поводження свого уряду з пані Тимошенко, провідною суперницею пана Януковича. Вона була ув'язнена з 2011 року за зловживання службовим становищем, яке міжнародна спільнота широко засуджувала як політично мотивоване”, - вказано у повідомленні.

Зазначається, що, за словами людей, знайомих з врегулюванням, Скадден заплатив 11 мільйонів доларів або більше для врегулювання справи до подання позову. "Кошти за врегулюванням, схоже, були передані через Рейда Коллінза пані Тимошенко і пану Власенку", - пише видання.

Також вказано, що адвокат Сергій Власенко характеризував гроші як "іноземний дохід". Юлія Тимошенко охарактеризувала його в поданні цього місяця як "компенсацію шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 рр., яка була отримана в США".

Нагадаємо, 4 травня стало відомо, що Юлія Тимошенко збагатіла на майже 150 млн грн.



Також нагадаємо, 22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення експрем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Того ж дня її випустили на волю.



