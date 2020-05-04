Тимошенко збагатіла на майже 150 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко задекларувала понад 148 млн грн, внісши відповідні зміни щодо свого матеріального становища. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані у Єдиному державному реєстрі декларацій.
Так, у повідомленні про суттєві зміни, внесеному до реєстру 3 травня, Юлія Тимошенко задекларувала 148 345 441 грн.
Джерело доходу - юридична особа, зареєстрована за кордоном, - Reid, Collins, Tsai LLP.
Як вказано, ці гроші - компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання.
Нагадаємо, 22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення експрем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Того ж дня її випустили на волю.