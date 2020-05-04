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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Тимошенко збагатіла на майже 150 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко задекларувала понад 148 млн грн, внісши відповідні зміни щодо свого матеріального становища. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Тимошенко збагатіла на майже 150 млн грн

Так, у повідомленні про суттєві зміни, внесеному до реєстру 3 травня, Юлія Тимошенко задекларувала 148 345 441 грн.

Джерело доходу - юридична особа, зареєстрована за кордоном, - Reid, Collins, Tsai LLP.

Як вказано, ці гроші - компенсація шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років, яка отримана в США на стадії досудового врегулювання.

Нагадаємо, 22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову про виконання міжнародних зобов’язань України щодо звільнення експрем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. Того ж дня її випустили на волю

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