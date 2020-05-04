Тимошенко разбогатела на почти 150 млн грн

Так, в сообщении о существенных изменениях, внесенном в реестр 3 мая, Юлия Тимошенко задекларировала 148 345 441 грн.

Источник дохода - юридическое лицо, зарегистрированное за рубежом - Reid, Collins, Tsai LLP.

Как указано, эти деньги - компенсация вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученная в США на стадии досудебного урегулирования.

Напомним, 22 февраля 2014 года Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В тот же день ее выпустили на волю.