Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  74292 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  80939 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  104311 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  107288 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106252 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121395 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120495 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118722 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30098 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124670 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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8 марта 2024, 15:00  •  303194 просмотра

Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы

Переговоры между польским и украинским правительствами займут несколько недель, чтобы решить вопрос блокирования польскими фермерами границы с Украиной из-за защиты определенных сельскохозяйственных секторов.

Экономика •   •  13879 просмотра
Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы

Подвели итоги визита спецпредставителя правительства КНР: Ермак встретился с послом Китая в Украине

Андрей Ермак встретился с послом Китая Фань Сяньчжуном, чтобы обсудить сотрудничество над формулой мира для Украины и подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Война •   •  14426 просмотра
Подвели итоги визита спецпредставителя правительства КНР: Ермак встретился с послом Китая в Украине

Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу

Украинские сноубордистки Аннамари Данча и Надежда Гапатина завоевали золотую и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка Европы по сноубордингу в Давосе, Швейцария.

спорт •   •  11328 просмотра
Украинки одерживают победы на этапах Кубка Европы по сноубордингу

Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине

Послы ЕС согласились увеличить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для оказания военной помощи Украине для ее обороны.

Война •   •  13795 просмотра
Послы ЕС согласовали выделение дополнительных 5 млрд евро на военную помощь Украине

Днепропетровщина: количество раненых в Кривом Роге возросло до 49, обстрелы региона продолжаются

49 человек были ранены в результате российской атаки на Кривой Рог, 10 взрослых и 7 детей все еще находятся в больнице, в то время как россияне продолжали атаковать Днепропетровскую область, нацелившись на Никопольский район. Жертв не зафиксировано.

Война •   •  12858 просмотра
Днепропетровщина: количество раненых в Кривом Роге возросло до 49, обстрелы региона продолжаются

Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии

Глава Офиса Президента Украины обсудил с Советником по вопросам национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаедом бин Мухаммедом Аль-Айбаном подготовку к Глобальному саммиту мира.

политика •   •  12445 просмотра
Ермак обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с советником по национальной безопасности Саудовской Аравии

Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей

Сборная Украины по футболу сыграет выездной матч против Польши 7 июня, о месте и времени которого будет сообщено дополнительно, затем товарищеский матч против Молдовы в Кишиневе 11 июня, а еще два контрольных поединка с соперниками будут объявлены после подписания соответствующих контрактов.

спорт •   •  11674 просмотра
Сборная Украины по футболу в июне сыграет товарищеский матч с Польшей

Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"

Российско-оккупационные войска предприняли попытку ракетной атаки на юг Украины, но управляемая ракета "потеряла боевую способность в воздухе".

Война •   •  14406 просмотра
Днем россияне пытались ударить по Одесской области авиационной ракетой - ОК "Юг"

Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК

Суд признал народного депутата Александра Дубинского виновным в конфликте интересов, обязал его уплатить штраф и внести в реестр коррупционеров.

Криминал и ЧП •   •  13556 просмотра
Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК

Авдеевское направление: бойцы Третьей штурмовой рассказали о текущей ситуации на этом участке фронта и потерях врага

Третья штурмовая бригада уничтожила более 500 оккупантов, до 20 вражеских бронемашин и танков, а также значительное количество российской техники на Авдеевском направлении, несмотря на чрезвычайно сложную боевую обстановку против численно превосходящих российских сил.

Война •   •  14280 просмотра
Авдеевское направление: бойцы Третьей штурмовой рассказали о текущей ситуации на этом участке фронта и потерях врага