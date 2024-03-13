Нужно несколько недель переговоров для решения проблемы: глава комитета Сейма Польши о блокировании границы

Для решения вопроса блокирования польскими фермерами границы с Украиной необходимо несколько недель. Об этом в интервью Украинскому радио заявил председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль, передает УНН.

Проблема с фермерами и проблема с защитой определенных сегментов сельскохозяйственного производства, то есть, просто говоря, пшеницы, кукурузы, малины, будет решена. Нужно несколько недель переговоров. Поиск решения не является чем-то новым. Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны найти понимание, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства - сказал Коваль.

Он добавил, что в истории Европейского Союза уже были десятки, сотни таких кризисов, когда через открытие рынка надо было защитить какие-то сектора производства в какой-то стране и выразил уверенность, что ЕС знает способы, как это сделать.

Напомним

По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше находилось 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".