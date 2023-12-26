"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что вопрос "отсрочек" от мобилизации является компетенцией органов исполнительной власти. Он также отметил, что ему, для продолжения ведения боевых действий, нужны люди, боеприпасы и оружие, - передает УНН.

Вооруженным силам и мне лично, главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленные задачи. То, кто какую будет иметь отсрочку, или кто какую отсрочку не будет иметь; кого будет государство призывать, - на сегодняшний день считаю, что это не моя компетенция - сказал Залужный.

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Он также заявил, что вопрос отсрочки от мобилизации в компетенции центрального органа исполнительной власти, который может это определить.

Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий - отметил главнокомандующий ВСУ.

Напомним,

Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов Раду законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также УНН сообщал, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный высказал ряд замечаний по законопроекту.

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