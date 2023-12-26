"Нужны люди, которые смогут выполнять задачи": Залужный отметил, что призыв и вопрос "отсрочки" является компетенцией государства
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Залужный утверждает, что отсрочка - это дело правительства; он отмечает потребность в личном составе и материально-технических средствах для ведения боевых действий.
Залужный прокомментировал необходимость мобилизовать 400-500 тысяч человек
Военное командование формирует свои запросы на боеприпасы, на оружие и, соответственно, на человеческий ресурс на постоянной основе. На следующий год соответствующий запрос также был сформирован.
Рост преступности в приграничных с Украиной районах россии скрывают - Центр нацсопротивления
Из-за всплеска преступности, совершенных участниками так называемого "сво", россия решила скрыть статистику преступности в курской и белгородской областях.
Davos Communications Awards 2023: шоу о крипте Владимира Носова признали лучшим
В этом году больше всего наград Davos Communications Awards 2023 получили украинские и бразильские специалисты в сфере коммуникаций.
За 11 месяцев расходы госбюджета на оборону превысили 1,5 триллиона гривен
В январе-ноябре 2023 года государственный бюджет Украины потратил на безопасность и оборону 1559,4 млрд грн, что составляет 59,2% от общих расходов. Оборонный сектор остается главным бюджетным приоритетом.
АТЕШ: результаты обстрела военных объектов в Крыму в ночь с 25 на 26 декабря
Крымские партизаны доложили результаты обстрелов военных объектов рф, в том числе уничтожение десантного корабля "Новочеркасск".
72-я бригада уже получила более полутысячи FPV-дронов и грузовики от Киевской области - глава ОВА
72-я бригада получила от Киевской области более 500 беспилотников FPV.
В Киеве разоблачили владельца предприятия-провайдера в Луганской области, которое транслирует вражескую пропаганду
В Киеве разоблачили владельца предприятия-провайдера с Луганской области, которое транслирует российские телеканалы.
Минреинтеграции: рассматривается идея запуска мобильных аптек на базе Укрпочты
Украина планирует ввести мобильные аптеки в селах и прифронтовых регионах через Укрпочту, чтобы улучшить доступ к лекарствам там, где повреждена инфраструктура.
Глава центрального банка Ирана поехал в москву, чтобы укрепить сотрудничество с рф
Председатель Центрального банка Ирана посетил Москву с целью усиления монетарного сотрудничества и укрепления торговли в рамках нового соглашения между Ираном и ЕАЭС.