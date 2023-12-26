Умеров поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16
Киев • УНН
Министр обороны Украины поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16
Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Великобританию за предоставление базовой подготовки первой группе украинских пилотов перед обучением управлению истребителями F-16, передает УНН.
Сегодня я хочу выразить глубокую благодарность правительству Соединенного Королевства и государственному секретарю по вопросам обороны Гранту Шаппсу за предоставление базовой подготовки украинским боевым пилотам. Украина высоко ценит подготовку пилотов, которую Великобритания и другие партнеры проводят, чтобы помочь нам подготовиться к эксплуатации F-16 в Украине
Министр подчеркнул, что это очень весомый вклад в международную коалицию возможностей ВВС для Украины.
"Для нас жизненно важно вооружить украинских летчиков теми навыками, которые нужны им в войне против россии", - отметил Умеров.
Дополнение
Минобороны Британии сообщало, что первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании перед обучением управлению истребителями F-16 в Дании.
Умеров поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16
Министр обороны Украины поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16.
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