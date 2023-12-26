Умеров поблагодарил Британию за подготовку первой группы пилотов к полетам на F-16

Псевдоволонтеры продавали в Харьковской области автомобили, которые привозили из Европы под видом гуманитарки

Представители благотворительных фондов Полтавы и Умани под видом гуманитарной помощи ввозили в Украину автомобили из Европы, а затем продавали их в Харьковской области через интернет-площадки.