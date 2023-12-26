Остался только скелет, обгорело все: Игнат об уничтожении десантного корабля "новочеркасск"

В результате удара по десантному кораблю оккупантов "новочеркасск" в районе Феодосии уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения. Об этом сказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Уже появились фото - там скелет один остался от этого корабля, обгорело все, фактически дотла. После такого взрыва, понятно, что не только сам корабль полностью уничтожен. Возможно еще и портовая инфраструктура. Возможно и суда обеспечения, которые были рядом. Точно - экипаж корабля, который находился рядом и в самом корабле. Это очень мощное событие - сказал Игнат.

Спикер отметил, что операцию провели пилоты тактической авиации крылатыми ракетами. Они смогли уничтожить корабль и оккупантов благодаря четкой координации своих действий.

Напомним,

Украина в ночь на 26 декабря нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "новочеркасск" во временно оккупированном Крыму. Позже в минобороны россии подтвердили повреждения корабля в Феодосии.

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Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что большая детонация на "новочеркасске" свидетельствует, что там мог быть "рождественский подарок" от рф для Украины. Также она отметила, что масштабная детонация и пожар на десантном корабле может свидетельствовать о том, что другие корабли могли также страдать от последствий атаки.