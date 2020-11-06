Ножи, файеры и патроны: с начала года в суды пытались пронести более 40 тыс. запрещенных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За десять месяцев этого года в органы судебной власти посетители пытались пронести более 40 тыс. запрещенных предметов, среди которых ножи, огнестрельное оружие и файеры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.
"Как сообщили в управлении обеспечения безопасности участников судебного процесса центрального органа управления Службы судебной охраны, всего за десять месяцев 2020 года сотрудники Службы предупредили пронос до 415 органов судебной власти Украины, находящихся под охраной судебных охранников, 44 448 запрещенных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в октябре этого года посетители органов и учреждений судебной власти пытались пронести в них 7898 запрещенных предметов. Это почти такое же количество, которое было зафиксировано в сентябре (7887).
"Большинство запрещенных предметов, с которыми посетители пытались пройти в октябре в судебные учреждения, составляют: ножи - 2770 ед. (17 071 ед. с начала года), баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, - 1554 ед. (9 172 ед. с начала года), патроны - 2086 ед. (10 602 ед. с начала года), устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, - 513 ед. (3573 ед. с начала года)", - отмечается в сообщении.
Также в октябре судебные охранники не допустили пронос в органы Фемиды 6 ед. травматического оружия (283 ед. с начала года), 58 ед. электрошоковых устройств (270 ед. с начала года), 27 ед. огнестрельного оружия (180 ед. с начала года) и 29 ед. пневматической и газового оружия (140 ед. с начала года). Были случаи попытки пронести пиротехнические изделия (фаеры), металлические и деревянные палки и биты, ножницы и отвертки и тому подобное.
Напомним, в Запорожье мужчина во время судебного слушания ударил себя ножом в живот.