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Ножі, фаєри та набої: з початку року до судів намагалися пронести понад 40 тис. заборонених предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. За десять місяців цього року до органів судової влади відвідувачі намагалися пронести понад 40 тис. заборонених предметів, серед яких ножі, вогнепальна зброя та фаєри. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.

"Як повідомили в управлінні забезпечення безпеки учасників судового процесу центрального органу управління Служби судової охорони, загалом за десять місяців 2020 року співробітники Служби попередили пронесення до 415 органів судової влади України, які перебувають під охороною судових охоронців, 44 448 заборонених предметів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у жовтні цього року відвідувачі органів та установ судової влади намагалися пронести до них 7 898 заборонених предметів. Це майже така ж кількість, яка була зафіксована у вересні (7 887).

"Більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагалися пройти в жовтні до судових установ, становлять: ножі – 2 770 од. (17 071 од. з початку року), балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, – 1 554 од. (9 172 од. з початку року), набої – 2 086 од. (10 602 од. з початку року), пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, – 513 од. (3 573 од. з початку року)", - зазначається в повідомленні.

Також у жовтні судові охоронці не допустили пронесення до органів Феміди 6 од. травматичної зброї (283 од. з початку року), 58 од. електрошокових пристроїв (270 од. з початку року), 27 од. вогнепальної зброї (180 од. з початку року) та 29 од. пневматичної і газової зброї (140 од. з початку року). Були випадки намагання пронести піротехнічні вироби (фаєри), металеві та дерев’яні палиці й бити, ножиці та викрутки тощо.

Нагадаємо, на Запоріжжі чоловік під час судового слухання вдарив себе ножем у живіт.

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