Новогодне-рождественское перемирие: боевики за день дважды обстреляли позиции сил АТО

"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении. В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре отметили, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

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"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.