Новогодне-рождественское перемирие: боевики за день дважды обстреляли позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, хотя и уменьшили свою активность, но не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-центр сил АТО.
"В течение сегодняшнего дня захватчики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении. В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовка боевики провоцировали украинских воинов к боевым противостояниям из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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В пресс-центре отметили, что украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.
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"На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.