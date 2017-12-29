Новорічно-різдвяне перемир’я: бойовики за день двічі обстріляли позиції сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, хоча і зменшили свою активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України, передає УНН із посиланням на прес-центр сил АТО.
"Упродовж сьогоднішнього дня загарбники здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО на Донецькому напрямку.
У районі Верхньоторецького та шахти Бутівка бойовики провокували українських воїнів до бойових протистоянь з гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
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У прес-центрі відзначили, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
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"На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.