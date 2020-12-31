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"Новогодние покупки": Украина импортировала фейерверков на 2,5 миллиона долларов

Киев • УНН

 • 14826 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Импорт в Украину фейерверков в этом году достиг 2,5 миллиона долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

"Новогодние покупки": Украина импортировала фейерверков на 2,5 миллиона долларов

Так, Украина за 11 месяцев этого года уменьшила покупку фейерверков за рубежом на 4,03% - до 2,5 млн долл. с 2,6 млн долл. в прошлом году. Большинство фейерверков, с приближением новогодних праздников, импортировано за последние месяцы.

В частности, в августе импорт этого продукта составил 464,28 тыс. долл., в сентябре - 669,53 тыс. Долл., в октябре - 283,65 тыс. долл., в ноябре - 295,65 тыс. долл.

Почти все фейерверки в этом году Украина закупила у Китая (2,484 млн долл.). Еще на 166,53 долл. - у Германии.

Напомним, Украина за 11 месяцев 2019 года импортировала фейерверков, сигнальных, дождевых ракет и других пиротехнических изделий на 6 млн долларов.

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