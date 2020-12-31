"Новорічні покупки": Україна імпортувала феєрверків на 2,5 мільйона доларів

Так, Україна за 11 місяців цього року зменшила купівлю феєрверків за кордоном на 4,03% - до 2,5 млн дол. з 2,6 млн дол. торік. Більшість феєрверків, з наближенням новорічних свят, імпортовано за останні місяці.

Зокрема, у серпні імпорт цього продукту становив 464,28 тис. дол., у вересні - 669,53 тис. дол., у жовтні - 283,65 тис. дол., у листопаді - 295,65 тис. дол.

Майже всі феєрверки цього року Україна купила у Китаю (2,484 млн дол.). Ще на 166,53 дол. - у Німеччини.

Нагадаємо, Україна за 11 місяців 2019 року імпортувала феєрверків, сигнальних, дощових ракет та інших піротехнічних виробів на 6 мільйонів доларів.