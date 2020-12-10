Новое правительство Черногории не считает возможным отменить решение о высылке посла Сербии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Черногория не считает возможным отменить решение о высылке посла Сербии и будет работать над улучшением отношений с Россией, если это не будет вредить европейскому курсу страны. Об этом заявил в четверг в эфире канала TV Vijesti новый глава МИД Черногории Джордже Радулович, пишет УНН.
“Мы будем работать над улучшением отношений с Россией, но до того уровня, пока это не нарушает наши европейские стремления и стратегические цели”, — заявил министр. Радулович также коснулся скандала между Сербией и Черногорией с высылкой дипломатов и заявил, что новое правительство не отменит решения своих предшественников объявить персоной нон грата посла Сербии в Черногории Владимира Божовича. “Новое правительство считает высылку послом недобрососедской мерой, однако в настоящий момент, к сожалению, отменить это решение невозможно, потому что Черногория вручила Сербии ноту об объявлении посла персоной нон грата”, — указал министр.
Ранее премьер-министр Здравко Кривокапич после своей победы на парламентских выборах 30 августа заявил, что намерен улучшать отношения с Россией и считает присоединение Черногории к антироссийским санкциям ошибкой режима президента Мило Джукановича.
Добавим, что 30 ноября Министерство иностранных дел Черногории отказалось отозвать свое решение об объявлении посла Сербии Владимира Божовича персоной нон грата, несмотря на призыв еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгейи.
4 декабря парламент Черногории утвердил новое правительство страны во главе с Кривокапичем. В поддержку кабинета проголосовал 41 депутат из 81, против высказались 28, воздержался один парламентарий. Кривокапич заявил, что его кабинету в наследство от предшественников достались сложнейшая ситуация в сфере финансов и неэффективный госаппарат, резкий рост безработицы в результате экономической рецессии и затянувшийся кризис доверия к органам власти со стороны граждан. Кроме того, он указал на неконтролируемую эпидемическую ситуацию в связи с распространением коронавируса и критическое состояние национальной системы здравоохранения, которая находится на пороге коллапса.