Новий уряд Чорногорії не вважає можливим скасувати рішення про висилку посла Сербії

“Ми будемо працювати над поліпшенням відносин з Росією, але до того рівня, поки це не порушує наші європейські прагнення і стратегічні цілі”, — заявив міністр. Радуловіч також торкнувся скандалу між Сербією і Чорногорією з висилкою дипломатів і заявив, що новий уряд не скасує рішення своїх попередників оголосити персоною нон грата посла Сербії в Чорногорії Владіміра Божовіча. “Новий уряд вважає висилку послом недобросусідською мірою, проте зараз, на жаль, скасувати це рішення неможливо, тому що Чорногорія вручила Сербії ноту про оголошення посла персоною нон грата”, — зазначив міністр.

Раніше прем’єр-міністр Здравко Крівокапіч після своєї перемоги на парламентських виборах 30 серпня заявив, що має намір покращувати відносини з Росією і вважає приєднання Чорногорії до антиросійських санкцій помилкою режиму президента Міло Джукановіча.

Додамо, що 30 листопада Міністерство закордонних справ Чорногорії відмовилося відкликати своє рішення про оголошення посла Сербії Владіміра Божовіча персоною нон грата, незважаючи на заклик єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгейі.

4 грудня парламент Чорногорії затвердив новий уряд країни на чолі з Крівокапічем. На підтримку кабінету проголосував 41 депутат з 81, проти висловилися 28, утримався один парламентарій. Крівокапіч заявив, що його кабінету в спадок від попередників дісталися дуже складна ситуація в сфері фінансів і неефективний держапарат, різке зростання безробіття в результаті економічної рецесії і тривала криза довіри до органів влади з боку громадян. Крім того, він вказав на неконтрольовану епідемічну ситуацію в зв’язку з поширенням коронавірусу і критичний стан національної системи охорони здоров’я, яка знаходиться на порозі колапсу.