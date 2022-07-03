Новое правительство Австралии хочет снизить выброс парниковых газов и увеличить производство электромобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Новое правительство Австралии в повестке дня ставит вопрос климата во главу угла. Парламент в этом месяце, впервые после выборов 21 мая, рассмотрит законопроект о сокращении выбросов парниковых газов и увеличении производства электромобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
На заседание парламента, которое состоится 26 июля, будет внесен законопроект, обязывающий Австралию сократить свои выбросы парниковых выбросов на 43% к 2030 году, сообщил министр климатических изменений и энергетики страны Крис Боуэн.
Другой законопроект предусматривает отмену импортных тарифов и налогов на электромобили, которые дешевле порога роскошных автомобилей в 77 565 австралийских долларов (53 580 долларов).
Лишь 1,5% автомобилей, проданных в Австралии, являются электрическими или гибридными, а на легковые автомобили приходится почти 10% выбросов страны, заявило правительство.
Новое правительство левоцентристской Лейбористской партии ожидает, что к 2030 году на электромобили будет приходиться 89% продаж новых автомобилей в Австралии.
Даже правительственный автопарк будет переведен на 75% транспортных средств без выбросов, что укрепит рынок подержанных электромобилей.
Новое правительство уже официально проинформировало Организацию Объединенных Наций о более амбициозной цели Австралии к 2030 году, чем предыдущая консервативная администрация во главе с Либеральной партией, сокращение на 26% до 28%.
Напомним
Toyota отзывает первые электромобили массового производства менее чем через 2 месяца после запуска.