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Новий уряд Австралії хоче зменшити викид парникових газів і збільшити виробництво електромобілів

Новий уряд Австралії хоче зменшити викид парникових газів і збільшити виробництво електромобілів

Київ • УНН

 • 96757 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Новий уряд Австралії у порядку денному ставить питання клімату на перше місце. Парламент цього місяця вперше, після виборів 21 травня, розгляне законопроєкт про скорочення викидів парникових газів і збільшення виробництва електромобілів. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

На засідання парламенту, яке відбудеться 26 липня, буде внесено законопроєкт, який зобов’язує Австралію скоротити свої викиди парникових ефектів на 43% до 2030 року, повідомив міністр кліматичних змін та енергетики країни Кріс Боуен.

Інший законопроєкт передбачає скасування імпортних тарифів і податків на електромобілі, які дешевші за поріг розкішних автомобілів у 77 565 австралійських доларів (53 580 доларів).

Лише 1,5% автомобілів, проданих в Австралії, є електричними або гібридними, а на легкові автомобілі припадає майже 10% викидів країни, заявив уряд.

Новий уряд лівоцентристської Лейбористської партії очікує, що до 2030 року на електромобілі припадатиме 89% продажів нових автомобілів в Австралії.

Навіть урядовий автопарк буде переведено на 75% транспортних засобів без викидів, що зміцнить ринок вживаних електромобілів.

Новий уряд уже офіційно поінформував Організацію Об’єднаних Націй про більш амбітну ціль Австралії до 2030 року, ніж попередня консервативна адміністрація на чолі з Ліберальною партією, скорочення на 26% до 28%.

Нагадаємо

Toyota відкликає перші електромобілі масового виробництва менш ніж через 2 місяці після запуску.

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