Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Харьковской области

Согласно оперативной информации Госпродпотребслужбы 14 сентября в 4 км от села Полевая Дергачевского района Харьковской области было выявлено 6 трупов домашних свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз африканской чумой свиней (АЧС).

Сейчас в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.