Новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована вблизи села Полевая в Харьковской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Согласно оперативной информации Госпродпотребслужбы 14 сентября в 4 км от села Полевая Дергачевского района Харьковской области было выявлено 6 трупов домашних свиней.
При исследовании отобранных проб биоматериала установлен диагноз африканской чумой свиней (АЧС).
Сейчас в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.