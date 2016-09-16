Новий спалах африканської чуми свиней зафіксували на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Спалах африканської чуми свиней зафіксували поблизу села Польова на Харківщині. Про це УНН повідомили в прес-службі Держпродспоживслужби.
Відповідно до оперативної інформації Держпродспоживслужби, 14 вересня на відстані 4 км від села Польова Дергачівського району Харківської області було виявлено 6 трупів домашніх свиней.
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС).
Наразі в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.