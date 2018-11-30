Новая вспышка АЧС: пострадала Киевская область
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Киевской области. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области, передает УНН.
Погибших животных обнаружили в с. Дешт Богуславского района. Диагноз АЧС был подтвержден лабораторными исследованиями.
"Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Богуславской райгосадминистрации с 26 ноября 2018 года объявлен карантин из-за африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
В целом с начала года контролеры насчитали более 120 случаев АЧС по всей стране. Убытки фермеров из-за вируса выросли до миллионных отметок.
С целью минимизации потерь свиноводов в Минагро предложили вернуться к вопросу страхования от АЧС. Как и в каком виде будет восстановлена система страхования такого риска - пока не ясно.
В Ассоциации свиноводов считают, что оптимальным решением было бы введение "группового страхования".
В Раде к реализации инициативы Минагро предлагают привлечь частные страховые компании.