Новий спалах АЧС: постраждала Київська область

Загиблих тварин виявили у с. Дешти Богуславського району. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

"Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Богуславській райдержадміністрації з 26 листопада 2018 року оголошено карантин щодо африканської чуми свиней", - йдеться у повідомленні.

У цілому з початку року контролери нарахували понад 120 випадків АЧС по всій країні. Збитки фермерів через вірус зросли до мільйонних позначок.

З метою мінімізації втрат свинарів у Мінагро запропонували повернутися до питання страхування від АЧС. Як і в якому вигляді буде відновлена система страхування такого ризику - поки не ясно.

В Асоціації свинарів вважають, що оптимальним рішенням було б введення "групового страхування".

У Раді до реалізації ініціативи Мінагро пропонують залучити приватні страхові компанії.