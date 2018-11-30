Новий спалах АЧС: постраждала Київська область

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) на Київщині. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Київській області, передає УНН.

Загиблих тварин виявили у с. Дешти Богуславського району. Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.

"Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Богуславській райдержадміністрації з 26 листопада 2018 року оголошено карантин щодо африканської чуми свиней", - йдеться у повідомленні.

У цілому з початку року контролери нарахували понад 120 випадків АЧС по всій країні. Збитки фермерів через вірус зросли до мільйонних позначок.

З метою мінімізації втрат свинарів у Мінагро запропонували повернутися до питання страхування від АЧС. Як і в якому вигляді буде відновлена система страхування такого ризику - поки не ясно. 

В Асоціації свинарів вважають, що оптимальним рішенням було б введення "групового страхування".

У Раді до реалізації ініціативи Мінагро пропонують залучити приватні страхові компанії.

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