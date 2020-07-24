Новый клуб пополнит ряды Национальной хоккейной лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. С сезона-2021/22 в НХЛ появится новая команда под названием "Сиэтл Кракен", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
Форма “Сиэтла”, который начнет играть в НХЛ в сезоне 2021-22, будет состоять из следующих цветов: темно-синего морского, ледяного синего, пепельно-синего, голубого и красного.
Логотип станет отсылкой к команде “Сиэтл Метрополитанс”, который выступал в Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья и стал первой командой из США, которая выиграла Кубок Стэнли. Это произошло еще до основания НХЛ — в 1917 году, когда в финале “Сиэтл” переиграл “Монреаль Канадиенс”.
“Сиэтл — город с богатой морской историей. Название команды олицетворяет связь с морем, а также интерес, что скрывается за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории это также отражает мощь и агрессию хоккея. Будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки каждый раз, когда выходят на лед. Мне все очень нравится”, — заявил генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.
Напомним, что первого августа стартует квалификация Кубка Стэнли нынешнего сезона.