Новый клуб пополнит ряды Национальной хоккейной лиги

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 69678 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104249 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109147 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 137251 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111896 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133367 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102405 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102642 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104875 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102197 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Новый клуб пополнит ряды Национальной хоккейной лиги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. С сезона-2021/22 в НХЛ появится новая команда под названием "Сиэтл Кракен", сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Форма “Сиэтла”, который начнет играть в НХЛ в сезоне 2021-22, будет состоять из следующих цветов: темно-синего морского, ледяного синего, пепельно-синего, голубого и красного.

Логотип станет отсылкой к команде “Сиэтл Метрополитанс”, который выступал в Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья и стал первой командой из США, которая выиграла Кубок Стэнли. Это произошло еще до основания НХЛ — в 1917 году, когда в финале “Сиэтл” переиграл “Монреаль Канадиенс”.

“Сиэтл — город с богатой морской историей. Название команды олицетворяет связь с морем, а также интерес, что скрывается за его поверхностью. Это естественная связь с Сиэтлом и северо-западным тихоокеанским побережьем. В теории это также отражает мощь и агрессию хоккея. Будем надеяться, что эти качества будут показывать наши игроки каждый раз, когда выходят на лед. Мне все очень нравится”, — заявил генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис.

Напомним, что первого августа стартует квалификация Кубка Стэнли нынешнего сезона.

Украинские Национальные Новости

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