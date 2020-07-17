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НХЛ оголосила розклад старту кваліфікації Кубку Стенлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Національна хокейна ліга оголосила розклад, дати і час початку матчів кваліфікації Кубка Стенлі, яка стартує 1 серпня п’ятьма зустрічами, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.

Першого серпня о 18:00 пройде зустріч “Рейнджерс” проти “Кароліни в Торонто. В цей же день “Чикаго” зіграє з “Едмонтоном”, “Флорида” проти “Айлендерс”, “Монреаль” із “Піттсбургом”, а “Вінніпег” проти “Калгарі”.

У кожній серії до трьох перемог відбудуться матчі, які проходитимуть два дні поспіль. Також кожна команда проведе по одній контрольній зустрічі, починаючи з 28 липня. У цей день відбудуться три матчі, 29 липня пройдуть шість зустрічей, а 30 липня — ще три.

Варто зазначити, що у кваліфікації Кубка Стенлі-2020 візьмуть участь 16 команд, які проведуть серії до трьох перемог. Вісім переможців пройдуть в плей-офф Кубка Стенлі, який почнеться 1 серпня.

Додамо, у кваліфікації Кубку Стенлі також візьмуть участь кращі чотири команди кожної конференції, які в круговому турнірі визначать посів в плей-офф.

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