НХЛ объявила расписание старта квалификации Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Национальная хоккейная лига объявила расписание, даты и время начала матчей квалификации Кубка Стэнли, которая стартует 1 августа пятью встречами, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Первого августа в 18:00 пройдет встреча “Рейнджерс” против “Каролины” в Торонто. В этот же день “Чикаго” сыграет с “Эдмонтоном”, “Флорида” против “Айлендерс”, “Монреаль” с “Питтсбургом”, а “Виннипег” против “Калгари”.
В каждой серии до трех побед состоятся матчи, которые будут проходить два дня подряд. Также каждая команда проведет по одной контрольной встрече, начиная с 28 июля. В этот день состоятся три матча 29 июля пройдут шесть встреч, а 30 июля — еще три.
Стоит отметить, что в квалификации Кубка Стэнли-2020 примут участие 16 команд, которые проведут серии до трех побед. Восемь победителей пройдут в плей-офф Кубка Стэнли, который начнется 1 августа.
Добавим, в квалификации Кубка Стэнли также примут участие лучшие четыре команды каждой конференции, которые в круговом турнире определят посев в плей-офф.