Новий клуб поповнить ряди Національної хокейної ліги

Форма “Сіетла”, який почне грати в НХЛ в сезоні 2021-22, буде складатися з наступних кольорів: темно-синього морського, крижаного синього, попелясто-синього, блакитного і червоного.

Логотип стане відсиланням до команди “Сіетл Метрополітанс”, який виступав в Хокейної асоціації Тихоокеанського узбережжя і став першою командою з США, яка виграла Кубок Стенлі. Це сталося ще до заснування НХЛ — в 1917 році, коли у фіналі “Сіетл” переграв “Монреаль Канадієнс”.

“Сіетл — місто з багатою морською історією. Назва команди уособлює зв’язок з морем, а також цікавість, що переховується за його поверхнею. Це природний зв’язок з Сіетлом і північно-західним тихоокеанським узбережжям. В теорії це також відображає міць і агресію хокею. Ми будемо сподіватися, що ці якості будуть показувати наші гравці щоразу, коли виходять на лід. Мені все дуже подобається”, — заявив генеральний менеджер клубу Рон Френсіс.

Нагадаємо, що першого серпня стартуватиме кваліфікація Кубку Стенлі нинішнього сезону.