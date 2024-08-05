Принятый в рф закон о лишении гражданства новых граждан за отсутствие на воинском учете не будет иметь масштабного влияния на мобилизацию в стране, говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

31 июля в Кремле приняли закон, согласно которому постановка на воинский учет будет происходить сразу после получения мужчиной паспорта рф. При проверке, в случае отсутствия определенной фамилии в сведениях военкоматов, будет вводиться процедура лишения гражданства.

В британской разведке считают, что после подписания этого закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, не будут весомыми, хотя независимые российские СМИ продолжают сообщать, что правоохранительные органы преследуют мигрантов, в том числе с целью привлечения в армию, и этот закон предоставляет еще одну форму правового принуждения в этом вопросе.