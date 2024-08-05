Киев • УНН
Британская разведка считает, что новый закон рф о лишении гражданства за отсутствие на воинском учете не окажет значительного влияния на призыв. Закон рассматривается в контексте растущих антимигрантских настроений в россии.
Принятый в рф закон о лишении гражданства новых граждан за отсутствие на воинском учете не будет иметь масштабного влияния на мобилизацию в стране, говорится в новом отчете Министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.
Детали
31 июля в Кремле приняли закон, согласно которому постановка на воинский учет будет происходить сразу после получения мужчиной паспорта рф. При проверке, в случае отсутствия определенной фамилии в сведениях военкоматов, будет вводиться процедура лишения гражданства.
В британской разведке считают, что после подписания этого закона практические последствия для российского призыва в армию, вероятно, не будут весомыми, хотя независимые российские СМИ продолжают сообщать, что правоохранительные органы преследуют мигрантов, в том числе с целью привлечения в армию, и этот закон предоставляет еще одну форму правового принуждения в этом вопросе.
Этот закон также следует рассматривать в контексте растущих антимигрантских настроений, разжигаемых некоторыми членами российского правительства, особенно в отношении выходцев из Центральной Азии. Эти настроения и риторика заметно усилились после полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года, предположительно, как часть попытки создать дополнительные источники легитимности правительства перед лицом больших потерь и снижения уровня жизни