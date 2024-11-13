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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новый сервис "еПідприємець" насчитывает уже 2000 пользователей

Новый сервис "еПідприємець" насчитывает уже 2000 пользователей

Киев  •  УНН

 • 1741 просмотра

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2000 украинцев уже пользуются новым сервисом "еПредприниматель". Время регистрации бизнеса сократилось с 50 дней до 33 минут, а самыми популярными сферами стали розничная торговля, IT и онлайн-торговля.

Сервис "еПредприниматель" уже используют 2000 украинцев. Об этом сообщает "Мы - Украина", передает УНН.

Детали

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова благодаря этой платформе процесс открытия бизнеса в Украине значительно упростился: время, необходимое для регистрации, сократилось с более 50 дней до всего 33 минут - от подачи заявления до получения необходимых услуг.

Михаил Федоров подчеркнул, что наиболее популярными сферами для запуска бизнеса являются розничная торговля, IT и онлайн-торговля, что свидетельствует о росте интереса к предпринимательской деятельности в цифровой сфере.

"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель4 апр. 2024, 17:24 • 28421 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ЭкономикаТехнологии
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина