Новый сервис "еПідприємець" насчитывает уже 2000 пользователей

Сервис "еПредприниматель" уже используют 2000 украинцев. Об этом сообщает "Мы - Украина", передает УНН.

Детали

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова благодаря этой платформе процесс открытия бизнеса в Украине значительно упростился: время, необходимое для регистрации, сократилось с более 50 дней до всего 33 минут - от подачи заявления до получения необходимых услуг.

Михаил Федоров подчеркнул, что наиболее популярными сферами для запуска бизнеса являются розничная торговля, IT и онлайн-торговля, что свидетельствует о росте интереса к предпринимательской деятельности в цифровой сфере.

"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель