Новый сервис "еПідприємець" насчитывает уже 2000 пользователей
Киев • УНН
2000 украинцев уже пользуются новым сервисом "еПредприниматель". Время регистрации бизнеса сократилось с 50 дней до 33 минут, а самыми популярными сферами стали розничная торговля, IT и онлайн-торговля.
Сервис "еПредприниматель" уже используют 2000 украинцев. Об этом сообщает "Мы - Украина", передает УНН.
Детали
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова благодаря этой платформе процесс открытия бизнеса в Украине значительно упростился: время, необходимое для регистрации, сократилось с более 50 дней до всего 33 минут - от подачи заявления до получения необходимых услуг.
Михаил Федоров подчеркнул, что наиболее популярными сферами для запуска бизнеса являются розничная торговля, IT и онлайн-торговля, что свидетельствует о росте интереса к предпринимательской деятельности в цифровой сфере.
"Это будет как еМалятко, только для бизнеса": Федоров об услуге еПредприниматель4 апр. 2024, 17:24 • 28421 просмотр